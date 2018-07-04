Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak TBMM’de yemin etmesiyle birlikte görev süresi sona erecek olan Başbakan Binali Yıldırım, başbakanlık personeliyle vedalaştı. Çankaya Köşkü bahçesindeki resmi tören alanında düzenlenen veda programında konuşan Yıldırım, “Bu süre içerisinde bilerek, bilmeyerek birbirimize hakkımız geçmiştir. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana da helal olsun” ifadelerini kullandı. Başbakanlık personelinin yeni sistemdeki görevlendirme süreçlerine de değinen Yıldırım, “Hiçbir mesai arkadaşımın hatta hizmet aldığımız şirket elemanlarının endişesi olmasın. Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken Başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetlerimiz, sorumluluklarımız devam edecektir” dedi.

Yıldırım’ın veda turlarının ilk durağı ise TBMM oldu. Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından kabul edildi. Daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile bir araya gelen Yıldırım, ardından Genelkurmay Karargâhı’na geçerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü.