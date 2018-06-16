Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Seyhan Bulvarı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. Başbakan Binali Yıldırım, Tokat ve Sivas'ta düzenlenecek mitinglere iştirak edecek, Wow Otel'de Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik'te miting düzenleyecek.

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Youtube programında soruları yanıtladı. Yıldırım, yargı sistemine değinerek, "Keşke yargı daha hızlı çalışsa, toplumsal huzur ve barış da olacak" dedi. Ortadoğu'daki gelişmeler ve uluslararası ilişkilere değinen Yıldırım, "Küresel anlamda çok kötü şeyler oluyor. O yüzden biz bölgemizde sağlam durmalıyız" ifadelerini kullandı. Ege Adaları konusunda açıklama yapan Binali Yıldırım, "Asla kabul etmiyoruz ve anında müdahale ediyoruz" dedi. Eurovision'un bu sene İsrail'de yapılacak olmasını eleştiren Yıldırım, "İsrail sadece öldürmeyi bilir, şarkı söylemeyi bilmez" diye konuştu.

YILDIRIM YOUTUBE'TA SORULARI YANITLADI