Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyhan Bulvarı'nda düzenlenecek mitinge katılacak. Başbakan Binali Yıldırım, Tokat ve Sivas'ta düzenlenecek mitinglere iştirak edecek, Wow Otel'de Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik'te miting düzenleyecek.
Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Youtube programında soruları yanıtladı. Yıldırım, yargı sistemine değinerek, "Keşke yargı daha hızlı çalışsa, toplumsal huzur ve barış da olacak" dedi. Ortadoğu'daki gelişmeler ve uluslararası ilişkilere değinen Yıldırım, "Küresel anlamda çok kötü şeyler oluyor. O yüzden biz bölgemizde sağlam durmalıyız" ifadelerini kullandı. Ege Adaları konusunda açıklama yapan Binali Yıldırım, "Asla kabul etmiyoruz ve anında müdahale ediyoruz" dedi. Eurovision'un bu sene İsrail'de yapılacak olmasını eleştiren Yıldırım, "İsrail sadece öldürmeyi bilir, şarkı söylemeyi bilmez" diye konuştu.
YILDIRIM YOUTUBE'TA SORULARI YANITLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Tersanesi'nde Bilim Merkezi kurulacağını açıkladı. Erdoğan, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ PROJESİNİ AÇIKLADI! HALİÇ'E KURULACAK
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum, Habertürk TV'de yeni sistemi değerlendirdi. Uçum, "24 Haziran'da birinci turda cumhurbaşkanı seçimi sonuçlanacaktır. Hükümetin kurulamaması gibi bir sorundan asla söz edemezsiniz. Halk doğrudan sandığa giderek cumhurbaşkanını seçtiği anda hükümet kurulmuş olacaktır. Ortada kriz olacak bir şey yok." dedi. Parlamenter sisteme dönüş olup olmayacağına ilişkin Uçum, "Geriye dönüş bana göre mümkün görünmüyor" şeklinde konuştu.