Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerle ve Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Seçimler ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun. YSK'nın aylardan beri yaptığı hazırlıklar seçimin sükunet ve başarıyla geçmesinin sebebidir. YSK'nın üyelerine, sandıklarda görevli arkadaşlara, parti görevlilerine teşekkür ediyorum. Erzurum'daki vatandaşların ölümü, seçimle ilgili değil. Uzun süredir süren husumetle alakalı" diye konuştu.













