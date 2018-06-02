Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kültür Merkezi'nde İl Danışma Meclisi ve milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Konuşmasından satırbaşları şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. Bir referandum çabası var. 16 Nisan halk oylaması ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini diğer adayların tamamı gelirsek değiştireceğiz diyorlar. Bu 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir. İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum" dedi.

Yıldırım, "FETÖ ile ilgili ağızlarından bir şey çıkıyor mu? Sadece dedikleri FETÖ'nün iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın bunların hesabını ver, bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil'de bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez" dedi.

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