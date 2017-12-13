Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış bekleniyordu. Buna göre, bu gece yarısından itibaren benzine 8 kuruş zam yapılacağı netleşti.

Böylece, Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,49 liradan 5,57 liraya, İzmir'de 5,51 liradan 5,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 8 Aralık'ta 14 kuruşluk indirim yapılmıştı.

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