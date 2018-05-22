DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank'ın satışının Türkiye açısından önemli bir hadise olduğunu belirterek, "Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak. Yönetimin iş başında kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi. Emirates NBD'nin Sberbank'tan talep ettiği konulardan biri de yönetimin kalmasıydı." dedi.

Ateş, Sberbank'ın DenizBank'ın yüzde 99,85'lik hissesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Satış sürecinde henüz hissedar alım sözleşmesi imzalandığına dikkati çeken Ateş, düzenleyici mercilerin onayının alınmadığını, onayların alınmasını müteakip satışın tamamlanacağını vurguladı.

Ateş, DenizBank'ın operasyonlarını yürüttüğü 5 ayrı ülkedeki 7 ayrı kamu otoritesinden onay alınacağını aktararak, "Satış işlemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu onaylarına tabi.

Her yerde bankası olan bir kurum olduğumuz için; Avusturya'da FMA, Moskova'da Rusya Merkez Bankası'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Merkez Bankası'nın da onayına tabi. Bir de Bahreyn'den onay alacağız, orada da ayrı operasyonumuz var. Bu onaylar tamamlandıktan sonra satış gerçekleşecek. Bu ne kadar kısa sürede gerçekleşirse hepimiz açısından daha iyi." diye konuştu.

DenizBank'ın satış işleminin sadece bankacılık sistemi açısından değil, Türkiye için de çok önemli olduğuna işaret eden Ateş, şunları söyledi:

Son zamanlarda hep olumsuz yorumlar yazan bazı analistler dahi gerçekleşen işlem sonrasında 'vote of confidence' değerlendirmesinde bulundu. Yani Türkiye'ye güven oyu, DenizBank'a ya da bankacılık sektörüne değil. Fiyat konusuna gelince, Türkiye'de herkes ne yazık ki bir kur, bir de faize odaklanıyor. Bu nedenle de başarılan işin büyüklüğü ve önemi maalesef atlanıyor. Son dönemde, sermaye piyasalarına bir sürü firma girdi geri çıktı. Son dönemde çok milyar dolarlı bir işlem dünyada olmuş değil. Buradaki onay sürecinin de kısa olmasını diliyoruz. Çünkü bir tarafta satıcı; kıta Avrupa'sının en büyük, toplam Avrupa'nın da HSBC'den sonra ikinci en büyük bankası. Rusya'nın sahip olduğu bir banka ve ülke merkez bankasının yüzde 51 hissesi var. Alıcı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası.