Denizbank, Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD tarafından 14.6 milyar TL (3.2 milyar dolar) karşılığında Sberbank PJSC'den satın alındı.

Yapılan açıklamaya göre Emirates NBD ve Sberbank, nihai Denizbank anlaşmasını imzaladı.

Denizbank CEO'su Hakan Ateş, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söylemişti.

Sberbank, neredeyse tamamına sahip olduğu Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı için geçtiğimiz aylarda anlaşma sağlamıştı.

Sberbank 2012 yılında Denizbank’ı 3,5 milyar dolara Dexia SA'dan satın almıştı. Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda.

Emirates NBD 2007 yılında Emirates Bank International (EBI) ve National Bank of Dubai'nin (NBD) birleşmesi ile kuruldu. Dubai'nin en büyük bankası olan NBD'nın toplam varlık büyüklüğü 128 milyar dolar seviyesinde.

9 binden fazla kişiye istihdam sağlayan banka, Dubai'nin yanında Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Singapure ve İngiltere'de faaliyet gösteriyor. Çin ve Endonezya'da ise temsilcilik ofisi olarak yer alıyor. Bankanın şube sayısı ise 230.

Ayrıntılar gelecek...