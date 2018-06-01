Air India'nın borçları nedeniyle özelleştirilme süreci Hindistan hükümetinin tüm çabasına rağmen sonuçsuz kaldı. Başbakan Narendra Modi'nin bu sene için ekonomik önceliklerinin başında gelen Air India'nın satışı için yapılan ihaleye teklif dahi gelmedi. Sivil Havacılık Bakanlığı da Twitter üzerinden teklif gelmediğini doğruladı.
7 milyar dolarlık borcu nedeniyle satılmak istenen Air India'nın satışındaki başarısızlığın hükümetin diğer özelleştirmelerdeki umudunu kırabilir. Devlet, bu yıl özelleştirmelerden 1 trilyon rupi yani 15 milyar dolar toplayarak bütçe açığını yamamayı planlıyordu.
Modi hükümeti Air India'nın devlete ait yüzde 76 hissesini elden çıkarmak isterken alıcı firmanın borcun 5 miylar dolarını da üstlenmesini bekliyordu.
Air India'nın satışı bankacılık kaynakları 1.2 ila 1.5 milyar dolar arasında sonuçlanabilirdi ancak havacılık danışmanlık kuruluşu CAPA tahminlerine göre gelecek 2 yılda Air India'nın 2 milyar dolar daha zarar etme ihtimali yatırımcıya güven vermiyor.
Bununla birlikte, Air India'nın zararlarına ve düşük maliyetli SpiceJet ve IndiGo gibi firmalardaki rekabette sorun yaşamasına rağmen havacılık piyasası tahminlerine göre 2026 yılında dünyanın en büyüklerinden biri olması bekleniyor.
5 şirket iştiraki ve bir ortaklıkla birlikte 27 bin çalışana sahip olan Air India filosunda 48 adet geniş gövdeli Boeing ve 118 adet de Airbus dar gövdeli uçak bulunuyor.
FIRSAT MI ENKAZ MI?
Hindistan Sivil Havacılık Eski Genel Müdürü Kanu Gohain de bu duruma dikkat çekerek, "Air India'yı tüm varlıkları, iştirakleri ve diğer unsurlarıyla tamamen alacak birilerini bulmak birikmiş borç yüzünden çok zor." dedi. Halk da vergilerinin verimsiz ve yetersiz kullanımından dolayı şikâyetçi.
Peki Air India'yı kim, neden almak istesin?
Uzmanlara göre en büyük neden şirketin uluslararası rotaları ve en kalabalık havalimanlarındaki hakları. Şirketin 2500 uluslararası, 3500 de yurt içi slotu bulunuyor. Ayrıca, yer hizmetleri servislerinin yanı sıra mühendislik kalitesine de dikkat çekiliyor. Air India'yı satın alacak potansiyel şirket bu varlıkların da tamamına erişim sağlayabilecek.
Boeing, geçtiğimiz aylarda dünya genelinde, gelecek 20 yıl için yolcu uçağı talebinin 41 bin 30 olduğunu açıklamış ve Hindistan'ın yüzde 5 ile en büyük potansiyel müşterilerden biri olduğunu vurgulamıştı.
Yapılan açıklamada Asya'nın en büyük 3. ekonomisi olan Hindistan'ın gelecek 20 yılda 2100 uçak siparişi vermesi beklendiği belirtildi. Uçakların toplam değeri 300 milyar dolar civarında olacak.
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