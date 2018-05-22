MHP, milletvekili aday listesini 18 Mayıs’ta açıklayıp YSK’ya teslim eden ilk parti olmuştu. Osmaniye’den ilk sırada yer alan Genel Başkan Bahçeli, ‘sadakat sınavından’ geçenleri önemli noktalardan aday gösterdi. Oktay Vural ve Kenan Tanrıkulu dahil 13 milletvekili listede yer almadı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın aktardığına göre; Eski Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Kalyoncu ile Ankara’da 7 TİP’li öğrenci ve DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in öldürülmesi davalarında yargılanan Ünal Osmanağaoğlu’nun kardeşi Tamer Osmanağaoğlu, İzmir’de liste başı oldu. Mersin’de ilk sıraya Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz getirildi. Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter İstanbul 1. bölgede ilk iki sırada yer aldı. 2. bölgede Celal Adan ilk, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin 2. sıraya getirildi. 3. bölge birinci sıraya genel başkan yardımcısı Feti Yıldız konuldu. Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, Manisa ve Samsun’da; Saffet Sancaklı Kocaeli’nde ilk sırada aday.

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