Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'den gelen son açıklamalarla ilgili olarak, "ABD'den yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tatmin olmadık" dedi.

ABD'nin Irak'ta yaşadıklarından ders almadığını belirten Çavuşoğlu, "Pakistan'a 'teröre destek veriyor' diyor. Senin yaptığın ne? Sen de terör örgütüne destek veriyorsun, açık veriyorsun" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"AÇIKLAMALAR BİZİ TATMİN ETMEDİ"

(ABD'nin teröre desteği) İlişkilerde geri dönülmez hasar açar. Tam olarak bunlar bizi tatmin etti mi hayır. Hani Rakka bitttiğinde ortaklık bitecekti. Silah vermeyeceklerdir. Şu anda YPG'ye yapılan yardımlar esasen Suriye'nin sınır bütünlüğünü tehdit etmektedir.

Tehditleri bertaraf etmek için ben kendi tedbirlerimi kendim almak zorundayım. Biz verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz dediler. Bunun pratikte uygun olmayacağını, sayın Cumhurbaşkanımız hem Trump'a hem ilgili kişilere bizzat kendisi anlattı. Bugün bunun uygulanmadığını görüyoruz. Amerika'nın bugüne kadar bize verdiği sözler var ama bu sözleri tutmadığını görüyoruz. Biz somut adımları görmek istiyoruz.

"IRAK'TA YAŞADIKLARINDAN DERS ALMADILAR"

Terör örgütü ile işbirliği yapmayı ABD'nin bırakması lazım. Pakistan'a 'teröre destek veriyor' diyor. Senin yaptığın ne? Sen de terör örgütüne destek veriyorsun, açık veriyorsun. Irak'ta yaşadıklarından ders almadılar.

"MÜDAHALE RUSYA'YLA KOORDİNELİ OLMALI"

Afrin'de Rusya'nın az sayıda gözlemcisi var. Tam rakamları ben de bilmiyorum. Rusya asker sayısını bazen azaltıyor bazen çoğaltıyor. Burada gözlemciler var. Biz burada bir müdahale yaptığımız zaman bunu koordineli yapmamız lazım, buradaki Rus gözlemcilerin bundan etkilenmemesi lazım. Biz bugüne kadar birçok adımımızı Rusya'yla koordineli attık. Bazı konularda başından beri görüş ayrılığımız olsa da birlikte çalışıyoruz.

İdlib bölgesinde rejimin sadece ihlali değil, ilerlemesi de var. Bunların da durdurulması gerekiyor. Soçi'ye muhalefetin gidebilmesi için buradaki ihlallerin durması gerekiyor. Bunların hepsini Rusya'yla görüşüyoruz. Hem İdlib, hem Afrin ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili atmamız gereken adımları değerlendiriyoruz. Müsteşar yardımcımız Soçi hazırlıkları için Rusya'ya gitti. Soçi'de YPG masada olmayacak. YPG'den Kürtlerin de rahatsız olduğunu biliyoruz. YPG, çok sayıda Kürt'ü de sürgüne gönderdi. Birçok Kürt grup var. PKK, Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi mi? Irak'taki Kürtleri temsilcisi mi? Bunlar terör örgütüdür. Dünyaya da bunu anlatıyoruz. YPG'yi desteklemeyen birçok Kürt grup var.

Afrin operasyonuna Rusların karşı olmaması gerekiyor. Koordine etmemiz gereken tek şey oradaki Rus gözlemciler konusudur. Her ne kadar rejimle diplomatik bağımız olmasa da, biz her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduk. Dolayısıyla hava sahasının kullanılması için Ruslarla ve İran'la görüşüyoruz. Burada havadan bir müdahale için, bizim koordinasyonu yapmamız gerekiyor. Suriye'de birçok aktör var. Bu bölgede Rusların hava üssü var. Farklı ülkeler, farklı pozisyonlar var. Havadan müdahale için bu koordinasyonun iyi yapılması lazım. Bunları da Moskova'da Genelkurmay Başkanımız da görüşecek.

"KÜRTLERE DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON YAPIYORUZ"

Bu milli bir meseledir. Türkiye'ye yönelik bir tehdit var. Arzu ederiz ki, diğer muhalefet partileri de MHP ve Devlet Bahçeli'nin sergilediği duruşu sergilesinler. Bu Türkiye'ye yönelik bir tehdit. Hangi tedbiri alırsa alsın, biz bir terör örgütüyle baş edemeyeceksek bırakıp gidelim. Ana muhalefet partisinin yapması gereken şey, Türkiye'yi suçlamak değil, tehdidi nasıl bertaraf ederiz demektir. Ama o partinin içinde DHKP-C'li var, PKK sempatizanı var, FETÖ'yle yakın olanlar var. Dolayısıyla bu partiden milli duruş göremiyoruz. YPG ile ilgili duruşumuz başından beri bellidir. Nasıl PKK'yla mücadelemizde sivil vatandaşlarımıza dikkat ettiysek, Fırat Kalkanı'nda sivil kardeşlerimizin zarar görmemesi için dikkat ettiysek, Afrin'de de buna dikkat ederiz. Bizim operasyonumuz Kürtlere yönelik değildir, terör örgütüne yöneliktir. Bu konularda fikirleri varsa bizimle paylaşsınlar. Ama ne olursa olsun iktidara karşı olalım derlerse, saçmalarlar.

Operasyonun süresi konusunda söz söylemesi gereken ben değilim. Savunma Bakanımız var, İçişleri Bakanımız var, askerlerimiz var. Bunun strateji ve koordinasyonu var. Bunların hazırlıkları yapıldığı zaman arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapar.

(Tillerson'la görüşme) Biz yaptığımız işlemler sonucunda FETÖ elebaşıyla ilgili herhangi bir soruşturma bile başlatılmadı. Burada bir iyi niyet görmediğimizi söyledik. Belgeleri inceledik gibi açıklamalar geliyor. Farklı çalışma gruplarımız var. Hukuki konuları ve konsolosluk konularını bu çalışma grubu değerlendirecek. Terörle mücadele ve terörün finansmanı konusunda çalışmalarımız olacak. Bu konuları görüşeceğiz. FETÖ ve diğer konuda tabi Adalet Bakanlığımızın çalışmaları var.

"ASTANA VE SOÇİ'DEN RAHATSIZ OLAN ÜLKELER VAR"

İdlib'de sadece muhalefet ve siviller yok. Terör örgütleri de var ve saha mayınlı bir saha. Burada bazı güvenlik tedbirleri alınarak mesafe kat ediliyor. Bu bölgedeki terör gruplarının yaşadıkları yer belli. Bunlar bahane edilerek, hastaneler, okullar ve muhalefet vurulmasın. Bir aile içerisinde bakıyorsun, biri hiçbir şeye karışmamış, biri ılımlı muhalefette, biri terör örgütü içerisinde. Bu aileyi yok etmek mi lazım? Artık İdlib'de de bu vahşet olursa, başka dramlar da olur.

(Rus hava üssüne yapılan saldırı) Elde delil bir bilgi olmadan, herhangi bir ülkeyi suçlamak doğru değil. Soçi ve Astana'da rahatsız olan ülkeler var. Biz Astana'nın Cenevre ile entegre edilmesini istiyoruz. Çatışmaların durdurulması, güven arttırıcı adımların atılması için önemli bir platform oldu. Sahada 2016'ya göre çatışmaların büyük oranda durduğunu görüyoruz. Bunun sebebi Astana'da atılan adımlar. Dolayısıyla bu süreçten rahatsız olan ülkeler var. Astana ve Soçi'nin devam etmemesi için provokasyonlar yapılıyor. Rejimle, muhalif grupları siyasi çözüm için birleştiremezsek ülke kaosa sürüklenir.

İbadi'yle son görüşmemizde PKK'ya karşı ortak mücadele kararı almıştık. Irak toparlanma sürecine girdi. Bu iyidir. Irak kardeş bir ülke, istikrarı önemlidir. Önemli olan bu mutabakatın somut adımlara dönüşmesi. İnanıyorum ki, Irak'la beraber PKK'yı Irak'tan da temizleyeceğiz. Bu konuda Irak'la mutabakatımız var.

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