Son Dakika Dolar kaç lira? Dolar ne kadar oldu? 29 Kasım 2017

Dolar kuru hafta başında 3.90 TL seviyesinin altına kadar gerilemişti. Hem uluslararası piyasalardaki olumlu hava hem de Merkez Bankası'nın gerektiğinde müdahale edebileceği yönündeki haberlerle düşüşe geçen dolar kuru, ABD'de devam eden Zarrab davası tedirginliği ile yeniden yükselişe geçti.

Piyasalarda Zarrab davası yakından izlenirken dolar kuru dün akşam saatlerinde bir ara 3.97 TL'ye kadar çıktı.

Dolar bugün saat 07.00 itibariyle 3.9650 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı saat itibariyle euro ise 4.7018 TL seviyesinde.