Son Dakika! Dolar ne kadar euro kaç lira 16 Kasım 2017

Son günlerde ABD'deki vergi yasasına yönelik belirsizlik dolar üzerinde baskı oluştururken, euro bölgesine yönelik beklentilerin desteğiyle euroda güçlenme gözlendi ve euro/TL'de de rekor seviyelere yükseliş yaşandı.
Bugün ise dolar/TL'de 3.85-3.89 bandındaki hareket devam etti. ABD Kongresi, vergi mevzuatında önerilen kapsamlı değişikliği gerçekleştirme çabalarının bugün sınanacağı önemli bir aşamaya yaklaşıyor.
ABD'DE VERGİ REFORMU BELİRSİZLİĞİ VE İŞSİZLİK BAŞVURULARI DOLARI AŞAĞI ÇEKİYOR
Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri bugün Başkan Donald Trump ile görüştükten sonra, şirketlerin, küçük işletmelerin ve bireysel mükelleflerin vergi oranlarını düşürülmesi için kendi hazırladıklar tasarıyı oya koyacaklar.
Trump yıl sonuna kadar vergi reformu paketinin imzalayarak yasalaştırmak istiyor. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi liderler, tasarının onaylanmasına yetecek oyun sağlanması konusunda iyimser olduklarını açıkladılar.
Dolar, eylül ayından bu yana temel olarak vergilerin düşürülmesini de içeren reform tasarısının yasalaşacağı beklentisiyle değer kazanıyordu. Bu nedenle, enflasyon ve perakende satışlar gibi destekleyici verilere rağmen vergi reformu hakkında şüphe yaratan gelişmeler doların güç kaybetmesine neden oluyor.
Öte yandan saat 16:30'da açıklanan ABD işsizlik maaş başvuruları beklentilerin üzerinde geldi. Veri sonrası dolar endeksi kazanımlarını geri verdi. Dolar saat 18:00'da 3.8657 liradan el değiştiriyor.
EURO BÖLGESİ GÜÇLÜ. İÇERİDE TCMB KARARLARI DIŞARIDA ABD İLE İLİŞKİLER İZLENİYOR
Euro tarafında ise bir süredir vergi tasarısının geleceğinin yanı sıra Avrupa'nın Almanya öncülüğünde üçüncü çeyrek büyümesinin ABD büyümesini geçmesinin desteği görülüyor. Dün tarihi zirve olan 4.6107'ye kadar yükselen bu sabah saat
08:56'da 4.5729/4.5763 seviyesinde olan euro/TL saat 18:00'da 4.56 civarından işlem görüyor.
4.5450/4.5466 seviyesinde işlem görüyor. Bu sabah 4.2275/4.2304 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.2031/4.2041 seviyesinde.
Bankacılar TL varlıklarda dış gelişmelerin yanı sıra iç risklerin etkisiyle de baskının sürdüğüne işaret ediyor. Dolardaki küresel değerlenme, enflasyonda devam eden yükseliş, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişeler TL varlıklarda değer kayıplarına neden oluyordu.
ABD ve Türkiye arasındaki gerilimin unsurlarından biri de İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Reza Zarrab davasına ilişkin gelişmeler. Zarrab'ın 27 Kasım'da duruşması başlayacak.
Öte yandan piyasada TCMB'nin hafta başında bilgisini verdiği TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerinin detayları bekleniyor. TCMB, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde döviz kuru riski koruması sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamayı planlarken, analistler şirketlerin ani döviz talebini engelleyecek olması nedeniyle bu adımı olumlu buluyor; ancak yabancı talebini engellemeyeceği için etkisinin sınırlı kalabileceği de belirtiliyor.
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