Dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurundaki aşırı değerlenme Türk Hava Yolları filosundaki yerli ve yabancı pilotların gidişini artırdı.

Pilot transferlerinin önüne geçip kokpit açığı olmaması için çalışmalarına hız veren ve daha fazla pilot yetiştirmek isteyen THY'den hamle geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Havacılık Akademisi'nde kendi pilotlarını yetiştirerek gelecekte kokpitte pilot açığının önüne geçmeyi planlayan THY başvuru şartlarını esnetme kararı aldı.





THY'DE PİLOT OLMA ŞARTLARI

Türk Hava Yolları, daha çok pilot aday adayının başvurması adına artık lisans dışında önlisans mezunlarını kabul etmeye başlamasının ardından boy limitlerine takıldığı için başvuramayan kişilere de kapılarını açtı.

THY Havacılık Akademisi başvurularında pilot olmak için konulan boy limitleri aşağıya çekildi. Erkek adaylar için boy 1 metre 65 santimetre, kadınlarda ise 1 metre 60 santimetreden kısa olmaması şartı yapılan değişiklikle 1 metre 57 santimetreye indirildi.

Boy uzunluğununda üst limit olan 1 metre 95 santimetre ve beden-kitle endeksindeki (BMI) 20-30 aralığındaki değere uygun olması şartı ise korundu.

Ayrıca, adaylarda 01 Ocak 1983 tarihinden sonra doğmuş olma şartı aranıyor. Toplam 18 aylık eğitim sürecini tamamlayan pilot aday adayları, THY'de ikinci pilot olarak uçuşlarına başlama şansı elde edecek.