Fed faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin 25 paz puan arttırılması kararı çıktı. Ocak ayında yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle 1.50-1.75 oldu ancak uzmanlar çok şahin bir mesaj verilmediği kanısında.

Fed yetkililerinin bu yıl için faiz artışı tahmin sayısını üçten dörde yükseltmesinin oldukça yüksek olasılık olduğunu belirtiyordu ancak FED toplamda 3 kez faiz artışı sinyali verdi.

2019 yılı sonunda Fed, gösterge faiz oranını yüzde 2.7'den 2.9'a çekerken ekonominin güçlendiğine dikkat çekti ve orta vadede ılımlı ekonomik büyüme beklendiği açıklandı. Aralık ayında yüzde 2.5 olan büyüme beklentisi ise 2.7 olarak güncellendi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), istihdam piyasasında devam eden güçlenme beklerken gelecek 2 yılda da önceki tahminlerden daha hızlı büyümenin beklendiğini belirtti.

GELİŞMEKTE OLAN PARA BİRİMLERİ DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENİYOR

Enflasyon beklentisi ise tüketici fiyatlarında 2018 ve 2019 yılı için değişmeyerek sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 2 oldu.

Karar sonrası 10 yıllık ABD tahvil piyasası 1.8 baz puan artarak yüzde 2.894 oldu.

Hisse senedi piyasalarında S&P 500 yüzde 0.3 yükselirken Dow Jones endeksi ise yüzde 0.4 yani 105 puan artarak 24.977 seviyesine çıktı. FED Başkanı Jerome Powell'ın 21:30'da ilk kez düzenleyeceği basın toplantısı sonrasında piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

Para piyasalarında ise dolar gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Güne 3.9341 TL ile başlayan dolar / TL karar sonrası 3.92 altına indi ve saat 21:20 itibarıya 3.9144 TL'den işlem görüyor.