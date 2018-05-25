Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 77-54 kazandı ve seriyi 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalistler, serinin ikinci maçında Sakarya'da karşılaştı. İlk çeyrek Fenerbahçe Doğuş'un 20-15 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı lacivertliler ikinci çeyrekte, Gigi Datome'nin hücumdaki ekstra performansıyla bitime 2 dakika kala farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 38-28 önde girdi.

Fenerbahçe Doğuş üçüncü çeyreği 14 sayı farkla, 56-42 üstünlükle tamamladı.

Son çeyrekte farkı iyice açan sarı lacivertliler maçı 77-54, çeyrek final serisini de 2-0 kazanıp yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Doğuş, yarı finalde Beşiktaş - Banvit eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Play-off'taki diğer yarı final mücadelesi ise Anadolu Efes ile TOFAŞ arasında gerçekleşecek.