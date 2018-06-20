İki yıllık hasretini dindirip Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, forvet bölgesi için Napoli'nin Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik'i istiyor! Haberde sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki yıldız golcünün kiralanması konusunda Napoli ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

ARKADIUSZ MILIK KİMDİR?

Kariyerine ülkesindeki Roxqoj Katowice kulübünde başlayan Milik, 2011 yılında Gornik Zabrze ekibine transfer oldu. İki yıl bu kulüpte top koşturan Milik, 2,6 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'e transfer oldu. 2013 yazında Augsburg'a kiralanan Milik, 2014 yılında Ajax'a kiralandı. Ajax'la oynadığı 75 maçta 47 gol atıp 21 de asist yapan 24 yaşındaki golcü, burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Milik, Ajax'tan sonra 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer oldu. Milik, Napoli ile 40 maçta 14 gol attı, 2 de asist yaptı. 1,86 boyundaki santrfor, 2016-17 sezonunda sakatlanmış ve 21 maç kaçırmıştı. Sahalardan 115 gün uzak kalan Milik, geçen sezon da yine uzun süreli bir sakatlık geçirmiş ve 29 maç sahalardan uzak kalmıştı. Milik, Serie A'da geçen sezon 15 maçta 5 gol 1 asistle oynadı. Milik, 2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Milli takımda çıktığı 40 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

BİR BAKIŞTA MILIK

ADI: Arkadiusz Milik

DOĞUM TARİHİ: 28 Şubat 1994 (24 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Tychy

UYRUĞU: Polonya

BOYU: 1,86

POZİSYON: Santrfor

AYAK: Sol

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30 Haziran 2021

SON SEZON PERFORMANSI: 17 maç 6 gol 1 asist

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 20 milyon Euro