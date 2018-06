Sözleşmesinde 6,5 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Okay Yokuşlu, İspanya'da Celta Vigo yönetimiyle görüştü. İspanyol ekibi ile her konuda anlaşan Okay Yokuşlu, sağlık kontrolünden geçti. Okay Yokuşlu bu sezon toplam 33 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'un sözleşmesini düzeltip, "6 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini kaldırmak istediği Okay Yokuşlu'dan kötü haber geldi. Bir süredir İspanya'da bulunan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, Emre Mor'un takımı Celta Vigo ile anlaştı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay Yokuşlu'nun transferi konusunda İspanya'nın Celta Vigo Kulübü yetkililerinin dün kendilerini arayarak bordo-mavili kulübün hesap numarasını istediğini söyledi.

Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmeye göre 6 milyon avro ödeyen kulübün Okay Yokuşlu'yu alabileceğini belirterek, "Celta Vigo Kulübü yetkilileri dün banka hesap numaramızı istedi. Okay'ı almaya niyetleri var. Bizim bu konuda herhangi bir tasarrufumuz yok." dedi.

Okay Yokuşlu için 3 milyon avro peşin, diğer 3 milyon avroluk kısmın da 1 yıl içinde ödenmesi gerektiğini kaydeden Hacısalihoğlu, transferin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Hacısalihoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü, Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva'nın transferinin bittiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını sözlerine ekledi.