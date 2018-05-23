Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1974 doğumlu genç teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Ümraniyespor'da görev yapan Bayram Bektaş daha önce ise Elazığspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımlarında teknik direktörlük görevini üstlendi.Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'a yeni görevinde başarılar dileriz."

''BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM''

Bektaş, Göztepe'nin başarılı bir sezonu geride bıraktığını belirterek, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Katkı verip başarı çıtasını daha da yükseltmek için çalışacağım" dedi.

Göztepe, 14 yıllık aradan sonra Süper Lig'e dönmüş ve Tamer Tuna yönetiminde başarılı bir sezon geçirmişti. İlk 9 haftayı 17 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada geçen sarı-kırmızılı ekip, uzun süre 5.'lik için mücadele ettiği sezonu Galatasaray mağlubiyetiyle tamamlamıştı.

Geride kalan 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgiyle 49 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Demir Grup Sivasspor'u geride bırakarak sezon sonunda 6. sırada yer aldı. Bu sezon 49 gole ulaşan sarı-kırmzılı ekip, kalesinde 50 gol gördü. İç sahada 29 puan toplayan ve en başarılı 6. ekip olan Göztepe, deplasmanda da 20 puana ulaştı ve burada da en başarılı 6. takım olmayı başardı.

EN BAŞARILI 8. SEZONU

Süper Lig'de 26. sezonunu geride bırakan ve bu yıl 800. maçını oynayan Göztepe, bu sezon yakaladığı yüzde 38,2 galibiyet oranıyla ligde en başarılı 8. sezonunu geçirdi.

Ligi 3. sırada tamamladığı 1970-1971 sezonunda yüzde 46,7 galibiyet oranıyla mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin, 26 yıllık Süper Lig geçmişinde en başarılı ilk 10 sezonu ve galibiyet yüzdeleri şöyle şöyle:

Sezon O G B M A Y P Sıra Yüzde 1970-1971 30 14 9 7 38 21 37 3 46,7 1966-1967 32 14 10 8 47 31 38 4 43,8 1963-1964 34 14 12 8 39 31 40 5 41,2 1967-1968 32 13 9 10 46 34 35 4 40,6 1969-1970 30 12 11 7 33 29 35 5 40 1965-1966 30 12 8 10 33 27 32 5 40 1962-1963 20 8 3 9 27 25 19 7 40 2017-2018 34 13 10 11 49 50 49 6 38,2 1964-1965 30 11 9 10 31 33 31 4 36,7 1972-1973 30 11 8 11 33 31 30 8 36,7

Not: Puan hesaplamasında o sezonda geçerli olan puan sistemi esas alınmıştır.