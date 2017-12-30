Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yeni yılda değerli kağıtlara yüzde 14 ila 37 arasında zam geldi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2018 (TL) 2017 (TL) Zam Oranı (%) Noter kağıtları: Noter kağıdı 11 9,5 15.79 Beyanname 11 9,5 15.79 Protesto, vekaletname, re’sen senet 22 19 15.79 Pasaportlar 108 94 14.89 Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50 16 15.63 Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37 32 15.63 Aile cüzdanları 98,50 86 14.53 Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 117 14.53 Motorlu araç tescil belgesi 120 88 36.36 İş makinesi tescil belgesi 100 85 17.65 Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 6,50 5,60 16.07 Mavi Kart 10 8,50 17.65