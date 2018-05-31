Hür Dava Partisi (Hüda-Par) eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları ittifak görüşmelerine ilişkin konuştu. DHA'nın haberine göre; Yapıcıoğlu, "Eğer, Hüda-Par kendi logosuyla yer alabilseydi ittifak olurdu, olabilirdi. Yani bu konu müzakere edilirdi. Fakat, o seçeneğe kapalı oldukları için bir ilerleme sağlanamadı" dedi.

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