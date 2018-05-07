İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.495 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 857 Terör (PKK/KCK 150, AŞIRI SOL 26, DEAŞ 94, FETÖ/PDY 587), 3.198 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 245 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.300 kişi gözaltına alınmıştır."

"Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride Adil (K) Muhdi Başçı adlı sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 22 (1 ölü, 16 sağ, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir"

"Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

- 4 ilde (Diyarbakır-1, Erzurum-1, Hakkâri-5, Van-1) 8 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

- 4’ü ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar/Füze, 3 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 8 silah,

- 24 adet El Bombası,



- 3.058 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

- 115 kg patlayıcı madde,

- 13 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.356 OPERASYONDA;

- 422 kg Esrar,

- 252 kg Eroin,

- 15,20 kg Kokain,

- 1 kg Afyon sakızı,

- 6,7 kg sentetik kannabinoid,

-4 kg Metamfetamin,

- 28.886 adet Ectasy Hap,

- 488 adet Captagon,

- 1.004 adet Sentetik ecza,

- 118.529 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

- 357.388 paket Kaçak Sigara,

- 61.746 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.198 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

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