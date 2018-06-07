13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve esasları Resmi Gazete’de yayımlandı. İmar barışı için başvurular 8 Haziran Cuma (yarın) saat 13.00’te başlayacak. Başvurular e-devlet ya da Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinde Yapı Kayıt Belgesi Formu’nu doldurmak suretiyle yapılacak.

‘CEP’E MESAJ GELECEK

Form doldurulduktan sonra, 24 saat içinde şahsın mobil telefonuna banka hesabı ve yatırılması gereken bedele ilişkin bilgi mesajı gelecek. Yalan ve yanlış beyanda Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek, ödedikleri para Hazine’ye gelir kaydedilecek. İnşaat halindeki yapılar da yapı kayıt belgesi alabilecek. Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi. Yapıların yaklaşık maliyet bedeli 200 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Başvurular, 31 Ekim 2018’e kadar devam edecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise 31 Aralık 2018’e kadar ödenecek. Bakanlar Kurulu bu süreleri 1 yıla kadar uzatabilecek.

40-50 MİLYAR TL BEKLENİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara, İstanbul ve İzmir’de başvurular için ayrı birimler kurulacağını, İstanbul’da 40 başvuru noktası açılacağını söyledi. Vatandaşları dolandırıcılara karşı da uyaran Özhaseki, “Vatandaşlar başvurularını internet üzerinden yapabilir. Burada önemli olan parayı bir başka yere yatırmaması, kimseye para vermemesi, bir yolsuzluğa sebebiyet vermemesi. ‘Parayı bize verin biz sizin adınıza alırız’ diyenlere inanmasınlar” dedi. İmar barışından toplam 40-50 milyar TL gelir bekleniyor.

SEÇİMDEN SONRA İMAR YA SALARI GELİYOR

Yapı Kayıt Belgesi’nin üç ana başlıktan oluşan imar reformunun ilk adımı olduğunu söyleyen Özhaseki, “Seçimden sonra imar yasaları gelecek, belediyelerle ilgili hazırlıklar var, depreme hazırlıkla ilgili düzenlemeler var” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışıyla ilgili detayları düzenlenen basın toplantısında anlattı.

ÖRNEK 1: KONUT

Ankara Altındağ’da yer alan 100 metrekare arsa üzerinde 2 katlı ve tamamı konut olan toplam 125 metrekare bina

Mahalle adı: Atıfbey

Cadde/Sokak adı: Orhangazi

Rayiç değer: 320 TL

Yapının yaklaşık maliyeti: 125x600 = 75.000 TL

Arsa için emlak vergisi değeri: 100x320 = 32.000 TL

Toplam bedel: 75.000+32.000 = 107.000 TL

Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 107.000x 0.03 = 3.210 TL

ÖRNEK 2: İŞYERİ

Ankara Mamak’ta yer alan 200 metrekare arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı işyeri olan toplam 300 metrekare bina

Mahalle adı: Boğaziçi

Cadde/Sokak adı: 1060. Sokak

Rayiç değer: 250 TL

Yapının yaklaşık maliyeti: 300x1000 = 300.000 TL

Arsa için emlak vergisi değeri: 200x250 = 50.000 TL

Toplam bedel: 300.000+50.00 = 350.000 TL

Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 350.000x0.05= 17.500 TL

YAPI BİRİM MALİYET BEDELİ METREKARE FİYATI (TL )

Tarımsal amaçlı basit binalar: 200

1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları: 600

3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları: 1000

8 ve daha yüksek katlı binalar: 1600

Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar: 2000

Güneş Enerjisi Santralları (GES): 100.000 Lira/megavat