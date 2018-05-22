Aries S.A. ile Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve "dünyanın en büyük" bağımsız kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH) arasında Havana Kruvaziyer Limanının işletmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Global Yatırım Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Küba'da Aries S.A. ile imzalanan anlaşma uyarınca GPH, Havana Kruvaziyer Limanını 15 yıl boyunca işletecek ve devir 21 Haziran 2018'de gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Havana Kruvaziyer Limanı anlaşmasını imzalayarak grubun Amerika kıtasına yönelik Karayipler odaklı büyüme stratejisinin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu muhteşem şehir ve ülke dünyaca ünlü mimarisi, müzikal atmosferi, meşhur misafirperverliği ile popülerliği gün geçtikçe artan turizm destinasyonuna dönüşüyor. Kübalı yerel ortaklarımızla Havana'yı ziyaret edenlere harika bir kruvaziyer limanı deneyimi sunmak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

GPH Üst Yöneticisi (CEO) Emre Sayın da Karayipler'deki ilk anlaşmalarını imzalayarak şirket için tarihi önem taşıyan bir aşamayı geçtiklerini aktararak, Havana'ya gelecek kruvaziyer yolcu sayısının artması ve dünya standartlarında hizmet sunmak için yoğun bir çalışma temposuna gireceklerini söyledi.

Sayın, "Sadece kruvaziyer limanı değil, Havana ve daha geniş anlamda Küba'yı ziyaret eden turistlerin seyahat deneyimlerinin artmasına katkı sağlayacağız. Yerel çözüm ortaklarımız ve yeni personelimiz ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





EN BÜYÜK PAZAR KARAYİPLER'DE 7 LİMAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Verilen bilgiye göre, Havana Kruvaziyer Limanı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 156 artışla 328 bin kruvaziyer yolcusu kabul etti. Rakamın bu yıl 500 bine ulaşması bekleniyor. Küba'nın, yürürlüğe koyduğu yatırım programı çerçevesinde limanın 2 olan rıhtım sayısını 2024’te 6’ya çıkaracak ve 2 yeni kruvaziyer terminali inşa edecek. GPH, yeni inşa edilecek rıhtımlar ve kruvaziyer terminallerinin tasarım ve teknik özellikleri için Küba ile işbirliği yapacak. Yeni rıhtım ve terminallerin işletmesini de Global Ports Holding üstlenecek.

Global Yatırım Holding'in üç stratejik iş kolundan biri olan kruvaziyer limanı işletmeciliği, GPH üzerinden halen Türkiye dahil 7 ülkede 13 kruvaziyer limanı ile yürütülüyor. Temmuz 2018’de Havana’nın GPH portföyüne katılmasıyla sayı 8 ülke ve 14 kruvaziyer limanına çıkacak. GPH ayrıca iki tane ticari limanın işletmesini sürdürüyor.

GPH, Amerika kıtasına yönelik Karayipler odaklı büyüme stratejisi uyarınca bölgede 7 kruvaziyer limanının işletmesi için görüşmelere devam ediyor. Karayipler, küresel rakamlardan aldığı yüzde 35 pay ile en büyük kruvaziyer pazarı özelliği taşıyor. 2017’de 9,6 milyon kruvaziyer yolcusunun seyahat ettiği Karayipler pazarı, 2012’den bu yana yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüdü. Büyüme hızının 2020’de yüzde 6’ya ulaşması bekleniyor.