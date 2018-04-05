Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek son dönemde çıkan istifa söylentilerine doğrudan bir cevap vermese de Twitter hesabından sessizliğini bozdu.

Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldiğini duyuran Mehmet Şimşek, "Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam.." ifadelerini kullandı

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 5, 2018