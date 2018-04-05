Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine revizyonu iddialarına da, "Kabine revizyonu söz konusu değil. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil." yanıtını verdi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlarken ekonomi ile ilgili sorulara da yanıt veren Kalın, ekonomide olağandışı bir olay olmadığını belirtti.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider. Bunu yaparken sayın Başbakanımız ve ilgili ekonomi ekibi ile yakın mesai içinde olmuştur. Bu yeni bir şey değil. Zaman zaman Külliye'de özel toplantı yapılıyor gibi haberler bizim açımızdan rutini ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın faizler konusundaki pozisyonu da her zaman net oldu. Bunu kürsüden de bu toplantılarda da ifade etti. Faizlerin düşürülmesi, gerek kamu gerek özel bankalarda Türkiye ekonomisi için bir ivme olacaktır. Bunun dışında yaşanan olağan dışı bir hadise yok."

Kalın, Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla ilgili olarak, "Bu bir iddia bize gelen bir şey yok" dedi.