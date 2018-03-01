Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde haftasonu hava tahminini paylaştı. İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini kaybedecek. İstanbul'da cuma günü yağış bekleniyor. Ülke genelinde uyarılarda bulunan Meteoroloji, Batı bölgelerinde etkisini gösterecek olan yağışlı havanın Türkiye'nin tüm bölgelerinde görüleceğini açıkladı. İşte Meteroloji'den yapılan 2-4 Mart hava durumu tahmini...
Meteoroloji'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda haftasonu hava tahmini aktarıldı. Cuma günü ülke genelinde gün içerisinde parçalı bulutlu hava olacak. Yapılan paylaşımda cuma akşam saatlerinde batıdan gelen yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Cumartesi günü rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceğini açıklayan Meteoroloji, Batı, İç ve Kuzey Doğu kesimlerinde zaman zaman lodosun esebileceğini bildirdi.
Sıcaklıklar genel olarak ülke genelinde mevsim ortalamalarında. Karadeniz'de ise ortalamanın birkaç derece altında olacak.
Pazar günü ülke genelinde yağış geçişleri görülecek. Haftasonunda Erzurum, Kars, Ağrı çevrelerinde kar şeklinde olacak. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur olarak görülecek.
İSTANBUL
İstanbul'da 3 günlük zaman diliminde aralıklı olarak yağmur geçişleri olacak. Sıcaklık 10-14 derece civarında olurken, gece sıcaklıkları ise 1 dereceden 7-8 dereceye kadar yükselecek.
ANKARA
Cuma günü Ankara'da az bulutlu, cumartesi ve pazar günü aralıklı yağmur olacak. Sıcaklıklar 9-14 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklığı ise -3'ten 5 dereceye kadar yükselecek.
İZMİR
İzmir'de 3 günlük zaman diliminde aralıklı sağanak yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar 16 dereceden 20 dereceye kadar yükseliyor. Gece sıcaklığı ise 6 dereceden 14 dereceye kadar yükselecek.
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