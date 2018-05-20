Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde kovandan kaçtığı tahmin edilen çok sayıda arı, şehir merkezinin işlek yerlerinden Kavaklar Caddesi'ne geldi. Arıları fark eden vatandaşlar dükkanlarının ve evlerinin camlarını kapattı. Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın aktardığına göre; Arılar ise bir binanın birinci kat duvarına kondu. Yakınlarda oturan ve arıcılık yapan bir vatandaş, koruma elbiseleriyle topladığı arıları ormanlık bir alanda salmak üzere aracına koyarak bölgeden uzaklaştırdı. Çevredeki vatandaşlar arıların gitmesiyle rahat bir nefes aldı.

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