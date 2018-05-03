Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen'in tacı 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde attığı tweet yüzünden geri alındı. Tweet ortaya çıktıktan sonra büyük tepki çeken Itır Esen hakkında 3 kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.



Haberürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Itır Esen’in twitter üzerinden @karlieskookie kullanıcı adıyla 15 Temmuz’la ilgili yaptığı paylaşımda, darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın bir kesiminin alenen aşağılandığını belirten savcılık 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açtı.

“YANLIŞ ANLAŞILDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM”



Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Itır Esen ve ailesi ile avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı. Duruşmada göz yaşları içinde savunmasını yapan Esen, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait twitter hesabından yapıldığını belirterek, “Amacım kimseyi aşağılamak yada birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum. Beraatımı talep ederim. Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımım bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi” dedi.

“YENİ NESLİN KUTLAMA MESAJI”



Avukat Yirmibeşoğlu ise müvekkilinin özel bir gününde depresif bir halde kastını aşan yada yanlış anlaşılmaya müsait bir ironi yaptığını düşünerek mesaj paylaştığını söyledi. Paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler bulunmadığını anlatan Yirmibeşoğlu, “Toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez. Mesajında 'elimi kestim, elimin kanı ile kanayarak kutluyorum' yazsaydı bu dava açılmazdı” diye konuştu.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI



Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Itır Esen'in “halkın bir kesini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan beraatına karar verdi.







Miss Turkey 2017 Yarışmasında birinci seçilen 19 yaşındaki Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı. Miss Turkey basın ofisi açıklama yaparak "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındı. Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.

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