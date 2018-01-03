Brezilyalı çalıştırıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim'le birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı kullandı ve İmparator lakaplı tecrübeli çalıştırıcı gibi "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Taffarel'in tam açıklamaları şöyle:

"Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerde kalmıştık!" ifadelerini kullandı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 22, 2017

Futbolcu olarak 1998-2001 yılları arasında sarı-kırmızılı kulübün formasını giyen Taffarel, 2011-2016 yılları arasında Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapmıştı. 2014 yılında Brezilya Milli Takımı'ndan teklif alan Brezilyalı efsane, bir süre iki işi birlikte götürmüş ve 17 Temmuz 2016'da Galatasaray'daki görevinden ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda 4. kez göreve gelen Fatih Terim, Taffarel'i göreve getirmek için isteğini dile getirmişti.

Böylece Fatih Terim'in ikinci yardımcısı da belli oldu. Daha önce Fatih Terim'in yardımcısı olarak Levent Şahin görev yapmaya başlamıştı.

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