Trabzonspor'da son dakika gelişmesi... FIFA'dan Matus Bero 1 yıllık transfer yasağı alan Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta ve yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada seçimin tarihi belli oldu.

Trabzonspor 29-30 Mart 2018'de seçime gidiyor! Bu tarihlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci seçim, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.