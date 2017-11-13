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Futbol

Günün transfer iddiaları (13.11.2017)

13 Kasım 2017 Pazartesi, 11:24:29 | Güncelleme: 13:41:35

  • 1 Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer haberleri
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    Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi Brezilyalı Lucas Lima. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kwadwo Asamoah ise, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. 

     

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  • 2 Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer haberleri
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    FENERBAHÇE'DE İLK HEDEF LUCAS LIMA
    Fanatik'in haberine göre, yönetimin bir numaralı hedefi Lucas Lima.

  • 3 Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer haberleri
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    Fofana için ise Udinese’nin kapıyı 15 milyon euro’dan açması, yönetime geri adım attırdı.

     

     

  • 4 Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer haberleri
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    Aynı şekilde Dudu için de kulübü Palmeiras 10 milyon euro’dan aşağı inmiyor.

     

     

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  • 5 Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer haberleri
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    Öte yandan, sol bek arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi.

     

     

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Yorumlar 1
  • Misafir 2 saat önce
    Lima nın 2 maçını izledim resmen adam sahada yürüyor Hiç bir varlık gösteremiyor balon transfer olur demedi demeyin...
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