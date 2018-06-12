Trump görüşmenin detaylarına dair, "Silahsızlanma gerçekleşmedi. Nükleer silahlanma için milyarlarca dolar harcandı ama karşılığı alınamadı. Bir kez daha aynısı olmayacak şeklinde taahhüt aldık. Kendisi güven vererek konuştu. Kendisi benden çok yapmak istiyor bunu. Kuzey Kore için parlak bir gelecek. Çok kapsamlı bir taahhüt verdik. Kim-Jong'un ülkeye döndüğü anda bu süreci başlatacağına eminim. Bu konuda yeni bir ekip oluşturulacak." dedi.
ABD Başkanı Trump, Güney Kore ile askeri tatbikatları durduracaklarını, gelecekte de bu ülkede bulunan ABD askerlerini çekmeyi umduğunu açıkladı.
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
İnsan hakları ihlallerini de konuştuk. Gelecek günlerde daha çok gündeme gelecektir. Çoğu kişi ailesinin cenazelerini istiyor. Bu da gündeme geldi. Bu süreç de başlatılacak. Çok fazla kişi bu kampanya sayesinde, bildiğiniz gibi yakın ailenin cenazeleri için kampanyalar yapıldı. Kendisi de bunu öğrendikten sonra tavrını değiştirdi. O da anlıyor. 6 binden fazla kişinin cenazeleri geri gönderilecek. Nükleer silah konusuna göre daha kısa ve öz konuşuldu ama mutlaka bir süreç başlatılacak.
Kendisi çok zeki ve iyi bir müzakereci. Diyalogtan kaçma, sözler vermekten kaçınmak gibi bir şey söz konusu değil. Bildiğiniz gibi milyarlarca dolar verilmiş olsa da nükleerden vazgeçmemişlerdi. Şimdi durum farklı.
KORE SAVAŞI İÇİN BARIŞ ANLAŞMASI
Onlar da bunu yapmak için dört gözle bekliyor. Ama doğru anı bekliyoruz. Beyaz Saray'a onu davet edeceğimi düşünüyorum. Ne zaman yapılacağına karar vereceğiz. Pek çok şey konuşuldu, tartışıldı. Henüz buna zamanımız olmadı. Eğer bu sözleşmeler imzalanırsa basınla paylaşacağız. Kuzey Kore'ye doğru zamanda gideceğim.
JAPON ESİRLER
Zirvede bunu gündeme getirdim. Bu da konuşulacak.
Nükleer silahlar ana konumuz. İnsan hakları konusu dünyanın büyük kısmında sorun teşkil ediyor. Bu konuda da bir şeyler yapılacak.
Bütün nükleer silahlardan arınmak çok uzun sürüyor. Zaman aralıklarını beklemek gerek. Süreç başladıktan sonra gerisinin geleceğini biliyorum. Yaptırımlar da tamamiyle nükleer silahlar arındırıldıktan sonra kaldırılacak.
Farklı bir başkan, farklı insanlar var. Önceki yönetimler bunu öncelik olarak görmediği için bu zamana kaldı. Obama'nın zamanında veya 25 yıl öncesinde olması gerekiyordu. Gergin ve zorlu bir ortam bırakıldı bana ama çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
İran'a gelecek olursam, İran artık daha farklı bir ülke. Onlar için de doğru zaman geleceğini düşünüyorum. Yaptırımlar uygulandıktan sonra müzakerelere başlayabiliriz.
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