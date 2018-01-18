Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, terör örgütü PYD'li teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA TANK VE KOMANDO SEVK EDİLDİ

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez mahallesinde bulunan 1.Hudut bölüğüne çok sayıda tank ve askeri personel sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan Tanklar ,askeri araçlar ve komondo birlikleri hudut karakoluna ulaştı.

akşam saatlerinde Hassa ilçesine gelen askeri konvoy yoğun güvenlik önlemleri altında 1.hudut bölüğüne geçirildi.

YENİ MEVZİLER KAZILIYOR

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin'deki PYD/PKK'ya ait birçok mevziyi vurmasıyla sınırda askeri hareketlilikte arttı.



Hassa ilçesi Sugediği Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasındaki bir çok bölge OBÜS'lerin konuşlanacağı yeni mevziler kazılıyor.

Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.

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