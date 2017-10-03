Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı - SON DAKİKA!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) eylül ayında yüzde 0.65 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,98 artış gerçekleşti.

AYLIKTE EN ÇOK EĞİTİM YÜKSELDİ

Aylık en yüksek artış yüzde 2,08 ile eğitim grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 1,58, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,34, lokanta ve otellerde %1,02 ve giyim ve ayakkabıda yüzde 0,80 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan sadece gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0,23 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIKTA ŞAMPİYON ULAŞTIRMA

Yıllık en fazla artış yüzde 16,10 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,50, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,06, sağlık yüzde 11,90 ve eğlence ve kültür yüzde 11,85 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

Eylül 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 61 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 281 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 72 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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