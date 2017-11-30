Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp bağlantı sorunu

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a, dünyanın birçok bölgesinden yaklaşık yarım saat süren erişim sorunu yaşandı. WhatsApp'ı kullanırken ara ara bağlantı sorunu yaşayan ve hiç bağlantı kuramayan kullanıcılar, sosyal medya siteleri üzerinden yaşadıkları sorunu dile getirdi.
Yapılan açıklamada, "BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı" denildi.
Russia Today, WhatsApp erişiminde Avrupa ve Amerika Kıtası'nda da bağlantı sorunları bildirildiğini açıkladı.
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 30, 2017
WhatsApp'ta dünya genelinde yarım saat süren bağlantı sorunu yaşandı. Meydana gelen teknik arızanın neden olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sorunun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görülüyor.
Yaşanan problemle ilgili Twitter ve Facebook üzerinden paylaşım yapan kullanıcılar, WhatsApp'a erişemediklerini, mesaj alamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini paylaştı.
Öte yandan WhatsApp'ta yaşanan sorunun saat 21:00'den itibaren bölge bölge olmak üzere arttığı da kullanıcıların raporladığı durumlardan biri.
Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.
Günümüzde yaklaşık olarak 1 buçuk milyar kullanıcı sayısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz dönemlerde Snapchat ile hayatımıza giren "Hikaye" özelliğini de uygulamaya eklemiş ve bu özelliğiyle bir kesim kullanıcıdan olumsuz geri dönüş alsa da, bir kesim kullanıcıdan da olumlu tepkiler almıştı.
Öte yandan kısa süre önce eklediği "mesaj geri alma" özelliği ile de kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alan WhatsApp, özellikle Facebook tarafından satın alınmasından sonra bünyesine yeni özellikler kattı.
Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.
WhatsApp uygulaması üzerinden kullanıcılar birbirlerine 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi bağlantısı kullanarak fotoğraf, video, desteklenen türdeki belgeler, ses kaydı, sesli mesaj ve yazılı mesaj gönderebilir. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden ücretsiz görüntülü arama ve sesli arama da yapılabilmektedir.
Günümüzde WhatsApp uygulaması Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumludur. Uygulama marketlerinde son verilerine göre yaklaşık 2 milyar indirmeye ulaşmıştır.
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