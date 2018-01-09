FETÖ'nün Mor Beyin tuzağının ortaya çıkmasının ardından bir önemli karar daha çıktı. Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre, FETÖ’nün Mor Beyin tuzağı mağduru olduğu tespit edilen Saadet Partisi Yöneticisi avukat Mustafa Yaman’ın beraatine karar verildi.

ARA CELSEDE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma aşamasında tutuklanan Yaman, ByLock'a rızası dışında yönlendirilenler listesinde olduğunun tespit edilmesinin ardından ara celsede tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 11 bin 480 GSM kullanıcısının FETÖ'nün Mor Beyin tuzağı ile Bylock'a iradeleri dışında yönlendirildikleri belirtilmişti. Söz konusu kullanıcıların isimlerini içeren liste, ilgili mahkemelere gönderilmiş ve haklarında yeniden değerlendirme süreci başlamıştı.

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