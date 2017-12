4 | 24

RAHATLATICI OLUYOR

“Son 2 kiloyu vermek şart mı?” diye soruyorum danışanlarıma. “Bu 2 kiloyu vermek size daha iyi gelecek mi?” diyorum. “Evet. Daha rahat yememi sağ- layacak!” diyorlar. Çok gülüyorum bu cevaba! Ama çok da mantıklı öyle değil mi? Her tatilde, her bayramda, her kaçamakta “Ay kilo mu aldım acaba?” diye can sıkmamak için 2 kilo vermek daha rahatlatıcı oluyor. Hadi size o son 2 kilo için yardım edeyim.