“2-3 kilo eksik olsam kesin daha mutlu olurum, her şey daha iyi olur, tüm elbiseler daha güzel durur üzerimde.” Siz de böyle düşünüyor musunuz? Sizi hem anlıyor hem de biraz kızıyorum. Kızmak mecazi anlamda tabii. Beni tanıyanlar çok iyi bilir; hiçbir zaman kızan, azarlayan bir diyetisyen olmadım. Bunu yapanlar var biliyorum. İşaret parmağını uzatıp “Diyeti bozarsan cıs yaparım diyenler” var. Asla anlamadı- ğım, anlamayacağım kişiler bunu yapanlar ve bu yöntemden hoşlananlar.
HEM İYİ HEM KÖTÜ
Hadi geçelim onları, kızgınlığım takıntılara! Yani gerçekten 2 kilo verince hayatımız değişmeyecek. Bu 2 kilo senin daha mutlu olmanı sağlamayacak. Kendimi de bu gruba dahil ederek söylüyorum. Ben de normalde olduğum kilonun 2-3 kilo üzerinde geziniyorum. Çünkü yaşım ilerliyor, metabolizmam değişiyor.
Bunu normal kabul edebilirim ama etmiyorum. Sizlerden de duyuyorum bunu. Yıllardır 50 kilo olan bir kadın, 53 kilo olduğunda kriz geçirebiliyor. Bu hem iyi hem de kötü. İyi çünkü kontrolde kalmak için bu rakamları bilmek gerekiyor. Kötü çünkü eğer takıntı yaparsan bu mutsuzluk sana fazla kilolardan daha çok zarar veriyor.
RAHATLATICI OLUYOR
“Son 2 kiloyu vermek şart mı?” diye soruyorum danışanlarıma. “Bu 2 kiloyu vermek size daha iyi gelecek mi?” diyorum. “Evet. Daha rahat yememi sağ- layacak!” diyorlar. Çok gülüyorum bu cevaba! Ama çok da mantıklı öyle değil mi? Her tatilde, her bayramda, her kaçamakta “Ay kilo mu aldım acaba?” diye can sıkmamak için 2 kilo vermek daha rahatlatıcı oluyor. Hadi size o son 2 kilo için yardım edeyim.
TOK TUTAN SEBZE ÇORBASI
* 1 çay bardağı kırmızı mercimek
* 1 yeşil kabak
* 1 kuru soğan
* 2-3 diş sarımsak
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