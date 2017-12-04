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“2-3 kilo eksik olsam kesin daha mutlu olurum, her şey daha iyi olur, tüm elbiseler daha güzel durur üzerimde.” Siz de böyle düşünüyor musunuz? Sizi hem anlıyor hem de biraz kızıyorum. Kızmak mecazi anlamda tabii. Beni tanıyanlar çok iyi bilir; hiçbir zaman kızan, azarlayan bir diyetisyen olmadım. Bunu yapanlar var biliyorum. İşaret parmağını uzatıp “Diyeti bozarsan cıs yaparım diyenler” var. Asla anlamadı- ğım, anlamayacağım kişiler bunu yapanlar ve bu yöntemden hoşlananlar.