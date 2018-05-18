HT Magazin'de yer alan habere göre, etkinlikte çocuklara kendilerinin de içinde oldukları hikâyeler kurduran ünlü popçu, onlarla birlikte çok sevdikleri ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı şarkıyı da seslendirdi.

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