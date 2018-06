Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) sonra adaylar için bu kez de tercih maratonu başlayacak. YKS puanları 31 Temmuz Salı günü açıklanacak. Bir haftalık sürecin ardından ise adaylar için bu kez tercih dönemi başlayacak. Yükseköğretim kurumları için YKS puanlarıyla tercihler 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Yerleştirme ise merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

5 PUAN TÜRÜ ÇIKACAK

YKS’nin 3 oturumuna da katılan ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) tüm testleri yanıtlayan bir adayın elinde tercih yapmak için elinde 5 farklı puan türü olacak. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) tek puan çıkacak. Adaylar bu puanla yalnızca önlisans programlarını tercih edebilecek. Bunun için de 150 puan almaları gerekiyor. Bu puan için de TYT’nin 4 testinden ortalama 5 netleri olması yeterli. TYT puanıyla 4 yıllık yüksekokul programları tercih edilmeyecek. Bu programlar artık AYT puanlarıyla öğrenci alacak.

AYT 3 PUAN ÇIKARACAK

AYT’deki 4 testten çıkacak 3 puan olacak. Bunlar Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlık (EA) puanları olacak. ÖSYM’nin 0.5 ham puan kuralıyla ilgili yaptığı değişiklikten sonra AYT’de sadece Matematik Testi’ni cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların SAY ve EA ağırlıklı puanları hesaplanacak. Bunun gibi sadece Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 testini cevaplayarak en az 0.5 ham puana alanların da EA ve SÖZ ağırlıklı puanları hesaplanacak. Sadece Sosyal Bilimler-2 testini cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların ise SÖZ ağırlıklı puanları hesaplanmış olacak. AYT’de ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20’si oranında ham puan alanlar 180 puana ulaşacak.

Yabancı Dil Testi’nde de adayların elinde tercih yapmak için tek puan olacak.

ÖZEL YETENEK İÇİN 150 PUAN

Bu arada özel yetenek sınavlarına katılmak için TYT’den 150 puan almak yeterli olacak. Bu puan engelli öğrenciler için 100 olarak belirlendi. Ancak unutmamamız gereken yükseköğretim kurumları 150 puan barajını isterlerse yükseltebilirler.

MARATON BAŞLADI: BUGÜN TYT YARIN AYT VAR

ÜNİVERSİTELİ olmak için 2.3 milyon genç bugün sınav maratonuna katılıyor. İlk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılacak. TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki toplam 129 bin 291 salonda sınava girecek.

Tüm adayların girmek zorunda olduğu TYT saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. TYT’de 4 testten toplam 120 soru yöneltilecek. 40 soruluk Türkçe testi Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Yine 40 soruluk Temel Matematik testinde adayların temel matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramlarla işlem yapabilme becerisi ölçülecek. 20 soruluk Fen Bilimleri testinde 7’şer fizik ve kimya, 6 da biyoloji sorusu olacak. TYT’nin dördüncü testi Sosyal Bilimler testinde 5’er tane tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile felsefe sorusu yer alacak.

YARIN DA AYT VE YDT VAR

Yarın ise YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. Sınava 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki toplam 108 bin 470 salonda sınava alınacak. Sınav yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara 4 testten toplam 160 soru yöneltilecek. Ama adaylar istedikleri puanlara göre iki test yanıtlayacak.

Türk Dili ve Edebiyatı testinde 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1, 6 tane de Coğrafya-1 sorusu yöneltilecek. Temel Matematik testinde 40 soru olacak. Sosyal Bilimler-2 testinde 11’er tane Tarih-2 ile Coğrafya-2 sorusu yer alacak. Felsefe Grubu testinde ise 12 tane psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık soruları yer alacak. Testte 6 tane din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu olacak. Bu dersten muaf adaylar felsefe sorusu çözecek.

Yarın öğleden sonra ise saat 15.45’te YKS’nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) var. Sınav 120 dakika sürecek. Başvuran 131 bin 453 aday 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak. Sınavda İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusça 80 soru yer alacak.

BAŞARI SIRASI BARAJI YKS’DE SÜRÜYOR

YKS puanlarınızla her bölümü tercih edemeyeceksiniz. Çünkü YÖK’ün aldığı karara göre bazı bölümlerde başarı sırası barajı var. Bunun için de konulan baraja ulaşmanız gerekiyor. Peki hangi bölümlerde baraj var?

TIP FAKÜLTELERİ: İlk baraj gelen bölümlerden birisiydi. SAY puan türünde en düşük 40 bininci öğrenci tıp fakültelerini tercih edebilir. Yani 40 bin ve daha üst sıralarda yer almalısınız.

HUKUK FAKÜLTELERİ: Tıp ile birlikte baraj gelen ikinci bölüm oldu. EA puan türünde 150 bin ve üzerinde olanlar hukuk tercihi yapabilecek.

MİMARLIK: Sayısal puan türünde en düşük 200 bin başarı sıranız olması gerekiyor.

MÜHENDİSLİKLER: Sayısal puan türünde en düşük başarı sırası 240 bin. Ziraat, su ürünleri ve orman fakülteleri bu barajdan muaf. Ama ziraat fakültesi gıda mühendisliği programını tercih edebilmeniz için başarı sıranızın en düşük 240 bin olması gerekiyor.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI: Bu bölümleri tercih edebilmek için ilgili puan türünde başarı sıranız en düşük 240 bin olmalı. Öğretmenlikler için ilgili puan türü dedik. Çünkü bazı öğretmenlikler SAY, EA, SÖZ ya da DİL puanı ile öğrenci alacak.

SINAVINIZ NE ZAMAN GEÇERLİ OLUR?

AYLARDIR hazırlandığınız sınavın geçerli olması kurallara uymanıza bağlı. Peki bir adayın sınavının geçerli olması için nelere dikkat etmesi gerekiyor. Bakın ÖSYM bunları nasıl sıralıyor:

- Sınava, atandığınız salonda girmeniz. Yanlış salonda girerseniz iptal olur, o yüzden dikkat edin, sınava giriş belgesindeki salonda olmalısınız.

- Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi’ni sınav görevlilerine teslim etmeniz. Bu belge üzerinde işaret olmasın. Yoksa iptal edilir.

- Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmamak. Bunu sakın yapmayın, sağınıza solunuza bakmayın, gözetmen görmese bile duvar saatlerinin içinde kameralar olacak. Bu kameralar kopya girişiminde delil olarak kullanılıyor.

- Cevapları sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olmak. Yani hangi testi çözüyorsunuz orayı işaretleyin.

- Cevap kâğıdına TC Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlamak. Bu kodlama işlemini ciddiye alın.

- Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazılması ve işaretlemesi gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz olması.

- Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlamak. Yani süreden önce kitapçığınızı açıp da sorulara bakmaya çalışırsanız iptal olur.

- Sınav süresi bittikten sonra soruların okunmaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemek. Aman bir tane işaretleme yapacağım diye sınavınızı iptal ettirmeyin.

- Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmek. Yani kitapçık içinden sayfa falan koparmayın.

- Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymak.

- Bu kurallardan birini yerine getirmediğinizde sınavınız iptal edilir.

YANINIZDA OLSUN

- Sınava giriş belgesi

- Nüfus cüzdanı, pasaport ya da TC kimlik kartı

- Geçici kimlik belgesi

- Şeffaf şişede su

HANGİ PUAN HANGİ TESTTEN ÇIKACAK?

SAY: Matematik ve Fen Bilimleri

EA: Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

SÖZ: Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

- TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

- TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

- TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayanlar sadece önlisans programlarını tercih edecek.

- TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerli.

TEKİN: 5 TERCİH HAKKINI DA KULLANIN

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, liselerde geçen yıla oranla yüzde 20’ye yakın bir kapasite artırımı yapıldığını bu yüzden de velilerin çocuklarının yerleşemeyeceğine ilişkin endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi. Lise tercihlerinin 2-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Tekin, adrese dayalı yerleştirmede 1 tercih de yapılabileceğini ancak velilerin 5 tercih hakkını da kullanmalarının doğru olacağını vurguladı. Tekin’in LGS tercih sürecine ilişkin açıklamaları şöyle:

VELİLER ENDİŞEYE KAPILMASIN: Hiçbir velimiz, kesinlikle herhangi bir endişeye kapılmasın, çocuğu istemediği bir okul türüne gönderilmeyecek. Evine en yakın okuldan başlayıp giderek uzaklaşan şekilde sunduğumuz alternatiflerden bir okul seçilecek ve öğrencilerimizi bu okullardan birine yerleştireceğimizi velilerimize taahhüt ediyoruz.

YÜZDE 20 KAPASİTE ARTTI: Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20’ye yakın bir kapasite artırımı oldu. İki tane yan yana aynı okul türünden okul var ve ikisi de yüzde 50 kapasite ile çalışıyorsa, bu okulları birleştirdik. Rahatlıkla bütün çocukları evlerine en yakından başlamak koşuluyla bir ortaöğretim kurumuna yerleştireceğiz.

NAKİL KOMİSYONLARI: 4 dönem sürecek nakil sürecinde kontenjanı bulunan okullar için tercihler alınacak. 10 Eylül’de yerleşememiş öğrenciler kurulan nakil komisyonları aracılığıyla örgün bir eğitim kurumuna yerleştirilecek.

İLK YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 90: Bugüne kadar birinci yerleştirmelerde öğrencilerin yüzde 90’ını yerleştirdik. Bu yıl birinci yerleştirme sürecinde yüzde 90’dan daha yüksek bir oranı yerleştireceğimizi öngörüyoruz.

TEK TERCİH UYARISI: Toplam 15 tercih yapılabilecek. Bir okul tercih ettiğinde kendini sınırlandırmış olur. Bir öğrencinin, tek tercih yapması halinde nakil yerleştirme sürecinde kayıt alanındaki diğer okulların kontenjanlarının dolacağını öngörmesi lazım. O yüzden bütün öğrencilere kendisine sunduğumuz kayıt alanlarındaki tercih haklarını mümkün olduğunca doldurmalarını öneriyorum.

İLK ADRESE GÖRE OLACAK: Sınava giren ve girmeyen tüm 8’inci sınıfı bitiren öğrenciler önce mahallinden yerleştirme üzerinden tercih yapacak. Bu okulları bir tedbir olarak yazmalarını istiyoruz. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullara yerleştiğinde mahallinden yerleştirme ile ilgili tercihler dikkate alınmayacak.

TERCİHLER MUTLAKA ONAYLANACAK: Sınavla öğrenci alacak okul sayısı 1373. Bu okullar için de 5 tercih yapılabilecek. Tercihlerin mutlaka onaylanması gerek.

PUANDA EŞİTLİK İHTİMALİ ZAYIF: Ortaokullar ile ikamet edilen bölgeleri eşleştirdiğimiz için yüzde 90’a yakın oranda bir sıkıntıyla karşılaşmayacağımızı, herkese yeterince kontenjan sunabileceğimizi öngörüyoruz. Çok istisnai durumlarda, tamamen eşit örnekler durumunda nasıl hareket edileceğini detaylı olarak kılavuzumuzda açıkladık. Açıkladığımız sınav sonuç belgelerinde virgülden sonra dört basamak var. Bu süreç içinde eşitliğin olma ihtimali çok çok zayıf.

ÇEMBERLER KAYIT ALANLARI OLDU: Yerel yerleştirmede daha önce ‘çember’ olarak tanımlanan kayıt bölgelerini, “kayıt alanı”, “komşu kayıt alanı” ve “diğer” olmak üzere kategorileştirdik. Öğrencilerimizin tercihlerini veliler ile yapmalarını arzu ediyoruz. Velilerimize de burada iş düşüyor. Destek almak isteyenler için okullarda rehber öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz görev yapacak.

OKULLARA AYNI STANDART: ‘Bütün okullarımızda aynı standartları öngörüyoruz. Okulları farklılaştıran şey, öğrenci profilleriydi. Dolayısıyla rahat olsunlar, kıl payı yerleşemediği bir merkezi sınavla gideceği okulda alacağı eğitim, gideceği okulda da kesinlikle vardır.

TEOG AYRI SINAVDI: Geçen yıllarda uygulanan TEOG ile bu yılki merkezi sınavı puanlar üzerinden herhangi bir şekilde bir karşılaştırma yapmamalarını ısrarla öneriyorum. Burada belirleyici olan şey, yüzdelik dilimlerdir. Her ildeki okulumuzun yüzdelik dilimlerini kayıt ekranı açıldığında ilan etmiş olacağız.

KAOTİK ORTAM İSTENDİ: Sanki bütün öğrenciler kavimler göçü yaşar gibi, yer değişikliği yapacak algısı oluşturdular. Ben olmadı demiyorum ama bu çok minimal düzeyde, çok düşük düzeyde, bu büyük örnekler içerisinde ciddi alınmayacak ölçütte bir hareketlilik yaşanmış olabilir. Ortaöğretim kurumlarımızı hem ikamet adreslerine göre okulun bulunduğu konuma göre hem de ortaokullara göre ilişkilendirdiğimiz için bunun önüne geçmiş olduk.

60 BİN ÖZEL OKULA: Veli devlet okulu tercih etmeyecekse özel okullara kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Ancak ‘Çocuğumu öncelikle resmi okullara göndermek istiyorum’ diyorsa, bu durumda özel okullara ön kayıt prosedürü de işletebilirler. Böylece 2 Temmuz-13 Temmuz arasında hangi öğrencimizin özel okula kesin kayıt yaptıracağını görmüş olacağız. Geçen yıllarda 60 bin dolayında öğrenci özel okul tercihinde bulundu. Bu sene de bu sayıya yakın öğrencinin özel okula kayıt olmasını bekliyoruz.

