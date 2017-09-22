Sony, ünlü tasarım çizgisinden vazgeçebilir

Akıllı telefon üreticileri her geçen gün telefonların ekran - çerçeve oranları konusunda geliştirmeler yaparak daha ince çerçeve ve daha geniş ekran için çözümler üretiyor. Bu konuda birçok firmanın yeni ürünleri var. Japon teknoloji firması Sony ise uzun süredir OmniBalance çerçeve tasarımında ısrarcı bir tutum izleyerek ufak güncellemeler yapıyor.

İşte bu durum, özellikle son dönemde birçok teknoloji severi kızdırıyor denebilir. Yeni gelen söylenti boyutundaki bilgiler ise, Sony'nin artık bu tasarımda yeniliğe gitmeye hazırlandığı yönünde.

Bilindiği üzere Sony, üst seviye akıllı telefon modelleri için hemen her sene IFA ve MWC gibi büyük etkinlikleri tercih ediyor. IFA geride kaldı ve Sony'den yeni bir tasarım çizgisi göremedik. Sırada MWC var ve Sony'nin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen bu etkinlikle yeni tasarım çizgisine sahip amiral gemisi modelini görücüye çıkarması bekleniyor.

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