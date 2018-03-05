Sony, MWC 2018'de Xperia serisinin yeni tasarımını duyurmuş ve Xperia XZ2 ve XZ2 Compact modellerinin bu tasarımın ürünü olduklarını açıklamıştı. Japon teknoloji devi bugün, Xperia serisinin 2012 yılından bu yana kat ettiği gelişimi gösteren bir video yayınladı.

2012-2015 yılları arasında Xperia S ve Xperia Z serileriyle klasik Sony modeli algısını zihinlere yerleştiren Sony, Xperia X modeliyle bu durumun yakında değişeceğinin işaretlerini vermişti. Şirketin bu yıl piyasaya süreceği Xperia XZ2 modeli ise, artık tamamen farklı bir tasarıma geçildiğini gösteriyor.

Yukarıda yer alan videodan, Sony Xperia serisinin 2012-2018 yılları arasında nasıl bir tasarım değişikliği yaşadığını izleyebilirsiniz.