Microsoft'un uzun süredir konuşulan yeni akıllı telefon modeli Surface Phone, ilk defa patent başvurusu sayesinde göründü. Surface Phone'un patent görüntüsünde yer alan "belirleyici menteşe" ise telefonun en kilit noktasını oluşturuyor.

Belirleyici menteşesi sayesinde bir nevi mini laptopa dönüşebilen Surface Phone, bu özelliği sayesinde gerçek anlamda bir 3'ü 1 arada cihaz özelliği kazanıyor. Ekran ve klavye olmak üzere iki kısımdan oluşan telefon, yeni menteşesi sayesinde 135 derecelik bir eğim kazanarak kullanışlı bir bilgisayara dönüşebiliyor.

Gerek ekran boyutu, gerek yonga seti gibi özellikleri hakkında henüz bilgi sahibi olunamayan Surface Phone'un kesin çıkış tarihi hakkında da net bir tarih bulunmuyor.