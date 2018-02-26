Mobile World Congress 2018 başladı! Sony'nin bu sabah kongrede sahne alarak yeni amiral gemisi Sony Xperia XZ2'yi resmen tanıtması bekleniyor. Japon teknoloji devi, bugüne kadar 2018 yılında piyasaya çıkacak 3 yeni telefon modelini, Xperia XA2, Xperia XZ2 Ultra ve Xperia L2'yi CES'de tanıtmıştı.

İnternete sızan iddialara göre Sony Xperia XZ2'de 18:9 oranında 5,7 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Android Oreo ile kutudan çıkacak olan yeni telefonda Qualcomm Snapdragon 845 işlemci bulunacak.

19MP'lik arka kamerayla karşımıza çıkacak olan telefonda aynı zamanda super-slow motion ve 4K HDR kayıt özellikleri mevcut. 3.180mAh'lık bataryaya sahip olan telefonda ayrıca USB Type-C port destekli hızlı şarj özelliği bulunacak.

Bugün tüm MWC 2018'de resmen tanıtılması beklenen telefonun 6 Mart 2018 tarihinden itibaren resmen satışa sunulması bekleniyor. Sony'nin yeni amiral gemisi Sony Xperia XZ2'nin fiyatının 710£ seviyesinde olacağı konuşulurken, XZ2 Compact modeli ise 530£'den satışa sunulacak.