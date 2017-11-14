Sosyal robot Jibo ailelerin yeni üyesi olmak istiyor

Indiegogo platformunda başlattığı kitlesel fonlama kampanyasından 3,5 milyon dolar destek toplayan 'dünyanın ilk sosyal robotu' Jibo, 3 yılı aşkın süre ertelenmesinin ardından satışa sunuldu.

899 dolar fiyatla satılan Jibo, yüz ve ses tanıma teknolojilerini kullanarak aile üyelerini tanıyabiliyor. Diğer dijital asistanlardan farklı olarak vücudunu hareket ettirebilen robot, bir asistandan ziyade arkadaş olması için tasarlandı. Jibo şakalar yapabiliyor, hikayeler anlatabiliyor, aile üyelerinin beğenilerini hatırlayabiliyor ve sorular sorabiliyor.

MIT profesörlerinden Cynthia Breazeal öncülüğünde geliştirilen robotun 2015 sonbaharında ilk destekçilere gönderilmesi planlanmıştı. Robotun bazı cihazlara bağlandığında çalışmaması ve iletişim sorunları yaşaması nedeniyle çıkış tarihi ertelenmişti.

Aradan geçen zamanda Amazon ve Google tarafından satışa sunulan dijital asistanlar, 50 dolar fiyat etiketleri ve zengin yetenekleri ile Jibo'nun işlevinin sorgulanmasına sebep oldu. Örneğin Jibo, Spotify üzerinden istediğiniz çalma listesini başlatamıyor. Robotun ekibi, zaman içerisinde yayınlanacak yazılım güncellemeleriyle Jibo'nun yeni yetenekler kazanacağını belirtiyor.

Prof. Dr. Breazeal, Jibo'nun yetenekli bir asistan olmasından ziyade, insanlarla olabilecek en doğal şekilde iletişime geçmesi için çalıştıklarının altını çiziyor. Robotun kişiliğine odaklandıklarını belirten ekip, Jibo'nun ailenin her üyesiyle farklı ilişkilere sahip olabileceğini söylüyor.

Bugüne kadar 2.500 adet Jibo kitlesel fonlama kampanyasının ilk destekçilerine ulaştırıldı. 2018 yılında yayınlanayacak geliştirici seti ile isteyenler robot için uygulamalar geliştirebilecek ve Jibo'nun hareket, ses, 3B animasyon kabiliyetleri farklı amaçlarla kullanabilecek.

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