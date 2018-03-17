Can Evrenol, 8 farklı ülkeden 8 yönetmenin kısa filmlerini bir araya getiren ‘The Field Guide to Evil’ filmine, ‘Al Karısı’ ile dahil oldu.

HT Magazin'in haberine göre, filmin dünya prömiyeri, 11 Mart’ta Teksas’ın Austin şehrinde düzenlenen South by Southwest festivalinde yapılırken, ‘Al Karısı’, bu yıl festivalde gösterilen tek Türk filmi oldu.