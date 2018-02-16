Nvidia, halka açık alanları izleyecek ve yüzlerden kimlik kontrolü yapabilecek bir kamera sistemi üzerinde çalışıyor. Yapay zeka şirketleri, izleme ve güvenlik alanında yüksek kabiliyetli çözümler geliştiriyor. Milyarlarca dolar hacme sahip olan bu pazarda güçlenmek isteyen Nvidia, Metropolis isimli programı kapsamında İsrailli yapay zeka şirketi AnyVision ile kimlik saptayabilen izleme sistemleri geliştirmek için iş birliği yapmaya başladı.

İki şirket birlikte geliştirecekleri otomatik yüz tanıma özellikli kameralarla, MOBESE benzeri kentsel kamera sistemlerine akıllı şehir dönüşümünü getirmek istiyor.

AnyVision’ın yapay zeka teknolojisi, kameraların gördükleri tüm yüzlerin kimliklerini gerçek zamanlı olarak saptayabilmelerini sağlıyor.

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İsrailli şirket, teknolojisinin otomatik olarak kimlik saptayabildiğini ve istenen kişileri kalabalık insan kitleleri arasında bile yüzde 99 doğrulukla takip edebildiğini iddia ediyor. İzleme teknolojisi dizüstü, tablet ve mobil telefonlardan da kullanılabiliyor.

Yapay zeka teknolojisi, bir tehlike ya da ihbar durumunda aranan kişileri şehrin dört bir yanına yerleştirilen kameralarda gördüğü an tanıyacak. Bu bilgi insan operatörlerle paylaşılacak ve istenildiği takdirde kişi takip edilebilecek. Teknolojinin sokaktaki herkesin soy ağacına kadar ortaya çıkaran yanı ise mahremiyet konusunda tartışmalar ortaya çıkarabilir.

Nvidia ve AnyVision'ın geliştirdiği kimlik saptayabilen ve kişi takip edebilen izleme sisteminin, 120 bine yakın kişinin yüz verilerine sahip olan Hindistan'da test edileceği tahmin ediliyor.