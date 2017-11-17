Söz 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş ölüyor mu? İşte Söz yeni bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Eren Vurdem ve Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, ekrana gelen 21. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Söz'ün yayınlanan 21. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmamıştı. Heyecanla beklenen Söz 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmandaki cenaze töreni izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki Söz 22. bölümde neler yaşanacak? İşte Söz 22. bölüm fragmanı ve detaylar.

SÖZ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri'nin görevlendirilmesiyle başlayan zorlu terörle mücadele sürecini konu edinen Söz dizisinin Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 22. bölümünden ilk fragman geldi. Söz 22. bölüm fragmanındaki cenaze töreni, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Öte yandan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun "Ama biz sadece terörle değil, hayatla da mücadele ediyoruz. Acıyla, kalleşlikle, ölümle mücadele ediyoruz. Durup acı çekmeye, üzülmeye bile vaktimiz yok. Başımıza ne gelirse gelsin, göğsümüzde taşıdığımız bayrağın onurundan üstün değil. İşimize geri dönmek zorundayız." dediği sahne dikkat çekti. Aynı zamanda fragmanda duyulan "Daha düne kadar beraber gülüp, beraber eğlendiğiniz kardeşinize bile kurşun sıkar hale geldiniz. Uyanın, görün artık! Çünkü burada çıkarı olmadan savaşan tek devlet; Türk devleti!" sözler de izleyicileri duygulandırdı.

SÖZ 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Söz'ün Pazartesi akşamı ekrana gelen 21. bölümünde;

Tim’i kurtarmak üzere restorana giden Yavuz, telefonda duyduğu silah sesiyle dehşete kapılır. Çolak ise amacına ulaştığını düşünerek restorandan ayrılmanın hazırlıklarını yapmaktadır. Fakat kaçmak sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Ahmet Kartal’ın kaçırılmasıyla büyük bir şok yaşayan Fatma, Bahar ve Güler’in desteğiyle ayakta durmaya çalışırken, kendine gelen Eylem, terörist kadını yakalamak üzere peşine düşer.

Çolak’ın giderek kontrolsüz bir hale gelmesi Agah için sorun olmaya başlamıştır. Nihai bir çözüm amacıyla Çolak’ı ziyaret eder ancak bu kez ipler Agah’ın elinde değildir.

Ahmet Kartal’ı bulmak için kadının izini süren Tim, uzun bir takibe girer. Hafız’ı çok zor bir sınav beklemektedir.

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Söz 22. bölüm fragmanı

Söz yeni bölüm fragmanı