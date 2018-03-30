Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, binlerce uyduyla uzaydan internet bağlantısı sağlamak için gerekli izni aldı.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Dünya yörüngesinde konumlandırılacak uyduların geniş bant internet sağlamasını onayladığını duyurdu. FCC, SpaceX’in 4.425 uyduyla internet bağlantısı sağlayacağı detayını paylaştı.

FCC, geçtiğimiz ay SpaceX’in bu fikrini desteklemiş ve fiber optik kabloların erişemediği yerlere internet bağlantısı götürmenin en iyi yolunun uydu teknolojisi olduğu yönünde görüş belirtmişti.

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SpaceX, ilk internet uydularını 2 Nisan tarihinde Cape Canaveral, Florida’da bulunan uzay üssünden yörüngeye fırlatacak. Fırlatma için şirketin Falcon 9 roketi kullanılacak.

FCC, SpaceX’in Ka (20/30 GHz) ve Ku (11/14 GHz) bant frekansları kullanacağını belirtti.

Elon Musk, uzaya kurmayı planladığı internet ağıyla, Mars’ta kurulacak olan insan kolonisine de internet götürmek istiyor. Musk’a göre kurulacak gezegenler arası internet bağlantısı, Dünya’daki geleneksel bağlantıdan çok daha hızlı olacak.

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