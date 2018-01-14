Spartak Moskova, birkaç siyahi futbolcusunun ısınma hareketlerinin yaptığı videoyu Twitter'da paylaşırken kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle gündeme oturdu. Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan video için "Çikolatının güneşte nasıl eridiğini görün" anlamına gelen ifadeler kullanıldı.

Avrupa Irkçılığa Karşı Futbol Derneği'nin direktörü Piara Power konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Irkçılık, Rusya'daki en büyük problemlerden biri. Üstelik bu ülke, bu yaz 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Rusya'nın en büyük kulüplerinden biri bile bu ifadeleri tolore edebiliyor. Daha önce de İslamofobik tezahüratlara göz yumulmuştu."

Spartak Moskova taravftarları, Eylül 2017'de UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'un Nijerya kökenli Bobby Adekanye adlı futbolcusuna ırkçı tezahüratlarla saldırıda bulunmuştu. UEFA bu olay sonrasında kulübe soruşturma açmış, bir sonraki maçın seyircisiz oynanması kararını vermişti.

spartak moskova

ırkçılık