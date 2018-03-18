TFF: " ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 103. YILINDA ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ"
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diyen kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz"
BEŞİKTAŞ BAŞKANI ORMAN: "ŞEHİTLERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ SAYGIYLA VE RAHMETLE ANIYORUZ"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın takımın resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Çanakkale Savaşları'nda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum..."
FENERBAHÇE, RESMİ SİTESİNDEN ÇANAKKALE ZAFERİ'Nİ ANDI
Fenerbahçe, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ni şu şekilde andı:
"Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan ve dünyada benzerine çok ender rastlanan bir direnişin simgesi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz"
GALATASARAY: "ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ"
Galatasaray, 103. yılının anıldığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için yayınladığı ifadeler şöyle:
"Gücünü tarihinden alan tüm toplumlar gibi, değil 103, 1000 yıl daha geçse bu zaferde Şehit olan vatan evlatlarına, ne borcumuz ne de minnetimiz sona erecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ezberleten kahraman Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, cepheye koşar adım gönüllü olarak giden Galatasaraylıları sonsuz şükran ve saygıyla bir kez daha anıyoruz"
TBF: " ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 103. YILDÖNÜMÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ"
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Çanakkale Zaferi için yayınladığı açıklama şu şekilde:
"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu büyük zafere imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."
TVF: "ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ"
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için yaptığı açıklama şöyle:
"Eşine az rastlanır destansı bir direniş öyküsü olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 103. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz."
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